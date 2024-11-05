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  4. «Другого варианта нет». Легенда – о перспективах сборной Украины
Лига наций
05 ноября 2024, 12:43 |
456
0

«Другого варианта нет». Легенда – о перспективах сборной Украины

Мирон Маркевич считает, что «сине-желтые» обязаны выиграть оба матча в ноябре

05 ноября 2024, 12:43 |
456
0
«Другого варианта нет». Легенда – о перспективах сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы национальной сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций:

«Другого варианта, кроме двух побед, у нас нет. Нам нужно шесть очков, чтобы рассчитывать на проход дальше. Думаю, футболисты сами все прекрасно понимают. Надо выходить и показывать свои лучшие качества».

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 - с Албанией.

В 4 турах Лиги наций «сине-желтые» набрали 4 очка. Такой результат оставляет команду на последнем месте в турнирной таблице группы 1 дивизиона В.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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