«Другого варианта нет». Легенда – о перспективах сборной Украины
Мирон Маркевич считает, что «сине-желтые» обязаны выиграть оба матча в ноябре
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы национальной сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций:
«Другого варианта, кроме двух побед, у нас нет. Нам нужно шесть очков, чтобы рассчитывать на проход дальше. Думаю, футболисты сами все прекрасно понимают. Надо выходить и показывать свои лучшие качества».
Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 - с Албанией.
В 4 турах Лиги наций «сине-желтые» набрали 4 очка. Такой результат оставляет команду на последнем месте в турнирной таблице группы 1 дивизиона В.
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