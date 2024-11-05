Маркевич дал однозначный прогноз на матчи Шахтера и Динамо в еврокубках
Легендарный тренер считает, что украинские команды должны побеждать
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич дал прогноз на следующие матчи донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в еврокубках:
«Шахтер« и «Динамо» должны обыгрывать своих соперников».
6 ноября в 19:45 по киевскому времени «Шахтер» в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов сыграет против швейцарского «Янг Бойз». «Динамо» встретится с венгерским «Ференцварошем» в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы 7 ноября в 22:00 по Киеву.
Ранее Мирон Маркевич назвал лучшего игрока октября в Украинской Премьер-лиге.
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