Геннадий ПАСИЧ: «После перерыва Заря не успевала за игроками ЛНЗ»

В заключительном матче 12 тура УПЛ футболисты «Зари» уступили ЛНЗ – 1:2.

Игрок черкащан Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло ЛНЗ добыть первую гостевую победу в текущем сезоне:

«Первый тайм гости не могут записать в свой актив. Прежде всего, потому, что в завершающей стадии атак не хватало точного последнего паса. И, скорее всего, «Заря» заслуженно ушла на перерыв выигрывая – 1:0.

Все же, похоже, луганчане не ждали от нас вспышки активности во втором тайме. Кстати, мы никаких корректив в тактические схемы не вносили. Просто более плотно начали встречать номинальных хозяев на их половине поля и у «Зари» возникли проблемы в позиционном наступлении.

А эффективный отбор в переходных фазах позволял находить свободные зоны у владений «Зари». Луганчане не успевали за нашими перемещениями. Это помогло восстановить паритет, а под занавес поединка добыть волевую победу. Она ценна, прежде всего, в психологическом аспекте, ведь в последнее время мы несколько притормозили в чемпионате, досрочно выбыли из розыгрыша Кубка Украины. Поэтому очень хочется реабилитироваться».

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают в УПЛ седьмое место, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ в Киеве в 12 туре УПЛ вырвал победу у «Зари».