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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 11:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:11
203
0

Кто они? Назначена бригада судей на матч Шахтер – Янг Бойз

Поединок 4-го тура Лиги чемпионов состоится 6 ноября

05 ноября 2024, 11:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:11
203
0
Кто они? Назначена бригада судей на матч Шахтер – Янг Бойз
Getty Images/Global Images Ukraine. Орель Гринфельд

6 ноября пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и швейцарским «Янг Бойзом».

УЕФА подтвердила, что на матче будет работать бригада арбитров из Израиля.

Главным судьей назначен 43-летний Ореля Гринфельд. Рефери работает под эгидой ФИФА с 2012 года. На счету израильтянина 13 отработанных матчей на основном этапе Лиги чемпионов.

Ассистентами главного арбитра станут Рой Хассан та Идан Яркони. Четвертым судья – Галь Лейбовиц.

За систему ВАР в поединке будет отвечать португалец Тьягу Мартинш. Помогать ему будет представитель Нидерландов Роб Диперинк.

Напомним, что матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится 6 ноября в 19:45 на стадионе «АуфШальке» (Германия).

Гринфельду раньше приходилось работать на матче донецкого клуба. В 2022 году израильтянин обслуживал групповой поединок Лиги чемпионов между «Шахтером» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

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Шахтер Донецк Янг Бойз Лига чемпионов судейские назначения Шахтер - Янг Бойз
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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