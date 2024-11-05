Кто они? Назначена бригада судей на матч Шахтер – Янг Бойз
Поединок 4-го тура Лиги чемпионов состоится 6 ноября
6 ноября пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и швейцарским «Янг Бойзом».
УЕФА подтвердила, что на матче будет работать бригада арбитров из Израиля.
Главным судьей назначен 43-летний Ореля Гринфельд. Рефери работает под эгидой ФИФА с 2012 года. На счету израильтянина 13 отработанных матчей на основном этапе Лиги чемпионов.
Ассистентами главного арбитра станут Рой Хассан та Идан Яркони. Четвертым судья – Галь Лейбовиц.
За систему ВАР в поединке будет отвечать португалец Тьягу Мартинш. Помогать ему будет представитель Нидерландов Роб Диперинк.
Напомним, что матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится 6 ноября в 19:45 на стадионе «АуфШальке» (Германия).
Гринфельду раньше приходилось работать на матче донецкого клуба. В 2022 году израильтянин обслуживал групповой поединок Лиги чемпионов между «Шахтером» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американский боксер пообещал Али отомстить за него
В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем