6 ноября пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов между украинским «Шахтером» и швейцарским «Янг Бойзом».

УЕФА подтвердила, что на матче будет работать бригада арбитров из Израиля.

Главным судьей назначен 43-летний Ореля Гринфельд. Рефери работает под эгидой ФИФА с 2012 года. На счету израильтянина 13 отработанных матчей на основном этапе Лиги чемпионов.

Ассистентами главного арбитра станут Рой Хассан та Идан Яркони. Четвертым судья – Галь Лейбовиц.

За систему ВАР в поединке будет отвечать португалец Тьягу Мартинш. Помогать ему будет представитель Нидерландов Роб Диперинк.

Напомним, что матч «Шахтер» – «Янг Бойз» состоится 6 ноября в 19:45 на стадионе «АуфШальке» (Германия).

Гринфельду раньше приходилось работать на матче донецкого клуба. В 2022 году израильтянин обслуживал групповой поединок Лиги чемпионов между «Шахтером» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.