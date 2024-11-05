Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топовый легионер Александрии 24 февраля 2022 года мог оказаться в Днепре-1
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 10:23 |
256
1

Топовый легионер Александрии 24 февраля 2022 года мог оказаться в Днепре-1

Трансферу Хуана Альвины Безерры помешало полномасштабное вторжение

05 ноября 2024, 10:23 |
256
1
Топовый легионер Александрии 24 февраля 2022 года мог оказаться в Днепре-1
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра мог оказаться в «Днепре-1», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний футболист имел билет в Днепр на 24 февраля 2022 года, но из-за начала полномасштабного вторжения остался на родине, выступая за «Васко Да Гама».

Отмечается, что в «Днепре-1» Хуан выступал бы за юношескую команду клуба.

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Напомним, летом 2024 года «Днепр-1» прекратил свое существование.

По теме:
Полесье отправило открытый лист в УАФ. Чего хочет житомирский клуб?
Трансферный рекорд для защитников. ПСЖ хочет подписать звезду Франции
Клуб легенды нацелился на звезду Реала. Известны детали возможного перехода
Хуан Альвина Безерра Александрия Днепр-1 Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне
Футбол | 05 ноября 2024, 09:54 0
В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне
В Реале разочарованы статистикой Лунина в текущем сезоне

Андрей не оправдывает ожиданий

ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
Футбол | 05 ноября 2024, 03:26 4
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?
ФОТО. Мудрик опубликовал довольно странное фото. Что это было?

Украинский вингер Челси отметился несвойственной ему публикацией

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2024, 02:27
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Бокс | 05.11.2024, 07:57
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Футбол | 04.11.2024, 15:25
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
він топовий лише для спорт.юа
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 4
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 9
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем