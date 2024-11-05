Топовый легионер Александрии 24 февраля 2022 года мог оказаться в Днепре-1

Бразильский вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра мог оказаться в «Днепре-1», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 21-летний футболист имел билет в Днепр на 24 февраля 2022 года, но из-за начала полномасштабного вторжения остался на родине, выступая за «Васко Да Гама».

Отмечается, что в «Днепре-1» Хуан выступал бы за юношескую команду клуба.

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Напомним, летом 2024 года «Днепр-1» прекратил свое существование.