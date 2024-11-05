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Испания
05 ноября 2024, 08:20 |
654
0

Клуб легенды нацелился на звезду Реала. Известны детали возможного перехода

Эндрик может перейти в «Вальядолид»

05 ноября 2024, 08:20 |
654
0
Клуб легенды нацелился на звезду Реала. Известны детали возможного перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Испанский «Вальядолид» интересуется бразильским нападающим мадридского «Реала» Эндриком, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, «бело-фиолетовые» планируют арендовать 18-летнего футболиста. Переход может состояться уже в январе 2025 года.

Напомним, владельцем «Вальядолида» является легендарный бразильский экс-футболист Роналдо Назарио.

В сезоне 2024/25 Эндрик провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эндриком интересуется «Тоттенхэм» и «Ювентус».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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