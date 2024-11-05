«Удивлен, что у него есть практика». Эксперт – о звезде сборной Украины

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался относительно вызова вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в состав национальной сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций:

«У Мудрика мало практики. Но, слушайте, я удивлен, что он ее вообще столько имеет при такой конкуренции в «Челси».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 - с Албанией.