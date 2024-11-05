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  4. «Может, сам сказал». Эксперт – об отсутствии Ярмоленко в заявке сборной
Лига наций
05 ноября 2024, 08:04 |
757
0

«Может, сам сказал». Эксперт – об отсутствии Ярмоленко в заявке сборной

Вячеслав Грозный высказался об вингере киевского «Динамо»

05 ноября 2024, 08:04 |
757
0
«Может, сам сказал». Эксперт – об отсутствии Ярмоленко в заявке сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался относительно отсутствия вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в заявке национальной сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций:

«Ярмоленко не вызвали – возможно, сам Андрей сказал, что смысла сидеть в его возрасте нет никакого. Если Цыганков здоров, то он скорее все делает на поле. Да и Гуцуляк постоянно играет, Назаренко тоже».

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

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Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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