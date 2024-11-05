«Может, сам сказал». Эксперт – об отсутствии Ярмоленко в заявке сборной

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался относительно отсутствия вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в заявке национальной сборной Украины на ноябрьские матчи Лиги наций:

«Ярмоленко не вызвали – возможно, сам Андрей сказал, что смысла сидеть в его возрасте нет никакого. Если Цыганков здоров, то он скорее все делает на поле. Да и Гуцуляк постоянно играет, Назаренко тоже».

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.