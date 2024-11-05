ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко

29 октября старший сын Андрея Шевченко – Джордан Шевченко – отметил свой 20-й день рождения.

Его мама – Кристен Пазик – также поздравила сына в Instagram, опубликовав несколько интересных фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Среди «карусели» фото самым интересным был снимок с неизвестной девушкой, которая стоит рядом с Джорданом и широко улыбается.

Издание Yesport отмечает, что это и есть та самая девушка старшего сына легенды футбола. Её зовут Анастасия и она учится заграницей – она скрывает свой профиль в Instagram. Она также поздравила Джордана под постом Кристен: