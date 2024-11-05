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05 ноября 2024, 05:08 |
1122
0

ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко

Жена Андрея Шевченко нечаянно засветила девушку Джордана

05 ноября 2024, 05:08 |
1122
0
ФОТО. Красавица! Стало известно, с кем встречается старший сын Шевченко
Instagram. Джордан и Андрей Шевченко

29 октября старший сын Андрея ШевченкоДжордан Шевченко – отметил свой 20-й день рождения.

Его мама – Кристен Пазик – также поздравила сына в Instagram, опубликовав несколько интересных фото.

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Среди «карусели» фото самым интересным был снимок с неизвестной девушкой, которая стоит рядом с Джорданом и широко улыбается.

Издание Yesport отмечает, что это и есть та самая девушка старшего сына легенды футбола. Её зовут Анастасия и она учится заграницей – она скрывает свой профиль в Instagram. Она также поздравила Джордана под постом Кристен:

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Андрей Шевченко фото lifestyle Джордан Шевченко Кристиан Шевченко Динамо Киев сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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