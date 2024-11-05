ФОТО. Игрок Баварии встречается с потенциальной Мисс Вселенная

19-летний вингер «Баварии» Матис Тель встречается с «Мисс Франция-2023» Индирой Ампио.

Информацию о романтических отношениях пары распространило издание Bild.

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Индира выиграла конкурс «Мисс Франция-2023», и 16 ноября она будет соревноваться на конкурсе «Мисс Вселенная», где будет участвовать 130 самых красивых женщин со 130 различных стран мира.

Пара очень мило общается в соцсетях и с их публичных заигрываний стало известно, что они встречаются.