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  4. Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2024, 02:03 |
11
0

Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024

05 ноября 2024, 02:03 |
11
0
Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

5 ноября состоятся матч 2-го тура парного разряда в Белой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сойдется с дуэтом Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начнется 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В одном квартете эти тандемы также играют вместе с парами Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.

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Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Сара Эррани Жасмин Паолини смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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