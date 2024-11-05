Дабровски / Рутлифф – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024
5 ноября состоятся матч 2-го тура парного разряда в Белой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Тандем Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) сойдется с дуэтом Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия).
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Поединок начнется 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
В одном квартете эти тандемы также играют вместе с парами Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик и Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова.
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