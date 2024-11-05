ФОТО. Ещё одного звездного футболиста подозревают в сексуальном насилии

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль обвиняется в сексуальном насилии, об этом пишет ESPN.

В деле замешано несколько футболистов чилийского клуба. Прокуратура заявила, что предполагаемый инцидент произошел в баре в элитном районе Витакура в столице Чили – городе Сантьяго. Женщина, которая подала заявление, утверждает, что ее сестра подверглась сексуальному насилию со стороны игроков «Коло-Коло».

Видаль уже побывал в полицейском участке, где он прошел «следственную проверку личности». Это стандартная процедура для подозреваемых в преступлениях.

Звездный футболист пока никак не прокомментировал произошедшее.