Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ещё одного звездного футболиста подозревают в сексуальном насилии
Другие новости
05 ноября 2024, 01:31 |
140
0

ФОТО. Ещё одного звездного футболиста подозревают в сексуальном насилии

Артуро Видаль пошел следами Килиана Мбаппе...

05 ноября 2024, 01:31 |
140
0
ФОТО. Ещё одного звездного футболиста подозревают в сексуальном насилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артуро Видаль

Полузащитник «Коло-Коло» Артуро Видаль обвиняется в сексуальном насилии, об этом пишет ESPN.

В деле замешано несколько футболистов чилийского клуба. Прокуратура заявила, что предполагаемый инцидент произошел в баре в элитном районе Витакура в столице Чили – городе Сантьяго. Женщина, которая подала заявление, утверждает, что ее сестра подверглась сексуальному насилию со стороны игроков «Коло-Коло».

Видаль уже побывал в полицейском участке, где он прошел «следственную проверку личности». Это стандартная процедура для подозреваемых в преступлениях.

Звездный футболист пока никак не прокомментировал произошедшее.

По теме:
ФОТО. Принцесса! Українська спортсменка вигуляла новий наряд
ФОТО. Это проклятие. Неймар травмировался во 2-м матче после возвращения
ФОТО. Первая ракетка Украины Марта Костюк отдыхает на Мальдивах
Артуро Видаль фото lifestyle скандал девушки
Артем Діхтяренко Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать, как Серена Уильямс
Теннис | 04 ноября 2024, 18:25 10
Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать, как Серена Уильямс
Размечталась. Соболенко заявила, что хочет доминировать, как Серена Уильямс

Арина высказала мнение относительно своего будущего

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04 ноября 2024, 07:13 4
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»

Британец считает, что против такого боксера стоит держать дистанцию

«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве
Футбол | 05.11.2024, 00:23
Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве
Два удаления. Лацио переиграл Кальяри и вошел в топ-5, опередив Юве
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04.11.2024, 07:31
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
03.11.2024, 21:34 1
Теннис
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
04.11.2024, 02:33 3
Бокс
«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри
«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри
03.11.2024, 09:49
Бокс
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем