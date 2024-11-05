Челси отказался продавать французского защитника. Его считают талантом
Бенуа Бадьяшиль входит в планы руководства клуба
Лондонский «Челси» решил отказать от идеи продажи французского защитника Бенуа Бадьяшиля. Представители клуба видят в футболисте огромный потенциал.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство высоко ценит присутствие Бенуа в команде. Клуб желает сохранить игрока на долгие годы, поскольку видят его частью будущего проекта.
Вокруг игрока ходили слухи об уходе, ведь французу не удалось закрепиться в составе команды.
В нынешнем сезоне Бадьяшиль провел семь матчей, из которых всего один в АПЛ. Результативными действиями футболист не сумел отметиться, зато на его счету две заработанные желтые карточки.
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