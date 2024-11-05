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  4. Челси отказался продавать французского защитника. Его считают талантом
Англия
05 ноября 2024, 04:46 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:50
147
0

Челси отказался продавать французского защитника. Его считают талантом

Бенуа Бадьяшиль входит в планы руководства клуба

05 ноября 2024, 04:46 | Обновлено 05 ноября 2024, 04:50
147
0
Челси отказался продавать французского защитника. Его считают талантом
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенуа Бадьяшиль

Лондонский «Челси» решил отказать от идеи продажи французского защитника Бенуа Бадьяшиля. Представители клуба видят в футболисте огромный потенциал.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство высоко ценит присутствие Бенуа в команде. Клуб желает сохранить игрока на долгие годы, поскольку видят его частью будущего проекта.

Вокруг игрока ходили слухи об уходе, ведь французу не удалось закрепиться в составе команды.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль провел семь матчей, из которых всего один в АПЛ. Результативными действиями футболист не сумел отметиться, зато на его счету две заработанные желтые карточки.

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Бенуа Бадьяшиль
Андрій Вітренко Источник: X (Twitter)
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