Челси отказался продавать французского защитника. Его считают талантом

Лондонский «Челси» решил отказать от идеи продажи французского защитника Бенуа Бадьяшиля. Представители клуба видят в футболисте огромный потенциал.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство высоко ценит присутствие Бенуа в команде. Клуб желает сохранить игрока на долгие годы, поскольку видят его частью будущего проекта.

Вокруг игрока ходили слухи об уходе, ведь французу не удалось закрепиться в составе команды.

В нынешнем сезоне Бадьяшиль провел семь матчей, из которых всего один в АПЛ. Результативными действиями футболист не сумел отметиться, зато на его счету две заработанные желтые карточки.