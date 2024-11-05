ВИДЕО. Левандовский и его семья пострадали от наводнения

Польский нападающий Роберт Левандовски и его семья ощутили на себе последствия прошедшего урагана DANA в городах Испании.

Жена футболиста Анна Левандовски опубликовала видео, в котором видно, что частный дом спортсмена подтопило водой.

Также супруга продемонстрировала затопленные улицы – одна из машин на видео полностью оказалась под водой.

Напомним, что в Испании прошел шторм DANA, который привел к сотням смертей. В связи с торнадо и ураганами Ла лига отменила два поединка 12-го тура.