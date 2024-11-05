ВИДЕО. Левандовский и его семья пострадали от наводнения
Причиной этому стал прошедший ураган DANA в Испании
Польский нападающий Роберт Левандовски и его семья ощутили на себе последствия прошедшего урагана DANA в городах Испании.
Жена футболиста Анна Левандовски опубликовала видео, в котором видно, что частный дом спортсмена подтопило водой.
Также супруга продемонстрировала затопленные улицы – одна из машин на видео полностью оказалась под водой.
Напомним, что в Испании прошел шторм DANA, который привел к сотням смертей. В связи с торнадо и ураганами Ла лига отменила два поединка 12-го тура.
#Internacional | Anna Lewandowska, la esposa del jugador polaco del #Barça, #RobertLewandowski, no ha tenido suerte con el clima. Mostró las consecuencias de las inundaciones en su casa en #Castelldefels, que fueron causadas por las intensas lluvias que cayeron en #Barcelona. pic.twitter.com/ozH6KOfDdU— Al Filo News (@alfilonewshn) November 4, 2024
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