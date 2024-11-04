Женская сборная Украины проведет сбор в Турции
Украинки будут готовиться к противостоянию с бельгийками
Как стало известно Sport.ua женская сборная Украины по футболу проведет в турецкой Анталье недельный этап подготовки к первому поединку второго раунда плей-офф отбора на Евро-2025 с бельгийками, который состоится в этом же городе 29 ноября.
По имеющимся данным в составе украинской делегации будет 23 футболистки, с которыми рулевой Владимир Пятенко окончательно определится в середине ноября. Главное, чтобы в ближайших календарных матчах кандидатки в главную команду страны избежали повреждений, чтобы противостоять бельгийка в боевом составе.
1 декабря украинская сборная отправится из Антальи в Брюссель, где через день в Левене состоится повторный поединок.
Напомним, что финальная часть европейского чемпионата пройдет в июле 2025 года в Швейцарии. В ней примет участие 16 сборных.
Ранее мы сообщали, что украинская футболистка Дарья Апанащенко получила награду от УЕФА.
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