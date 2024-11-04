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  4. Легенда Манчестер Юнайтед: «МЮ – скучная и посредственная команда»
Англия
04 ноября 2024, 17:51 |
106
0

Легенда Манчестер Юнайтед: «МЮ – скучная и посредственная команда»

Рой Кин недоволен нынешней ситуацией

04 ноября 2024, 17:51 |
106
0
Легенда Манчестер Юнайтед: «МЮ – скучная и посредственная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин разочарован тем, как играет нынешний Манчестер Юнайтед, который как раз сменил тренера: вместо Эрика тен Хага назначен Рубен Аморим.

«МЮ – просто посредственная команда. Вся статистика это подтверждает. Иногда они играют хорошо, иногда – плохо, и ты никогда не знаешь, какой МЮ увидишь. На них скучно смотреть, им не хватает уверенности в себе, и это разочаровывает. Мне кажется, команда далека от того, чтобы стабильно быть в топ-4».

«Просто посредственная во всем команда, ничего интересного. Новому тренеру Амориму нужно быть подписывать более длительный контракт, у него много работы», – сказал Кин.

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Рой Кин Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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