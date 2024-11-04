Легенда Манчестер Юнайтед: «МЮ – скучная и посредственная команда»

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин разочарован тем, как играет нынешний Манчестер Юнайтед, который как раз сменил тренера: вместо Эрика тен Хага назначен Рубен Аморим.

«МЮ – просто посредственная команда. Вся статистика это подтверждает. Иногда они играют хорошо, иногда – плохо, и ты никогда не знаешь, какой МЮ увидишь. На них скучно смотреть, им не хватает уверенности в себе, и это разочаровывает. Мне кажется, команда далека от того, чтобы стабильно быть в топ-4».

«Просто посредственная во всем команда, ничего интересного. Новому тренеру Амориму нужно быть подписывать более длительный контракт, у него много работы», – сказал Кин.