Заря и ЛНЗ объявили стартовые составы перед игрой

В понедельник, 4 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Заря» и ЛНЗ.

Встреча состоится на стадионе «Динамо» (Киев).

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Заря: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дрышлюк, Яцык, Горбач, Мичин, Слесар, Будковский

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов, Молло, Момо