Заря и ЛНЗ объявили стартовые составы перед игрой
Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится 4 ноября в 18:00
В понедельник, 4 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Заря» и ЛНЗ.
Встреча состоится на стадионе «Динамо» (Киев).
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Заря: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дрышлюк, Яцык, Горбач, Мичин, Слесар, Будковский
ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов, Молло, Момо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть бескомпромиссной
3 ноября римляне проиграли Вероне со счетом 2:3 в 11-м туре Серии А 2024/25