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  4. Заря и ЛНЗ объявили стартовые составы перед игрой
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 17:01 |
404
0

Заря и ЛНЗ объявили стартовые составы перед игрой

Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится 4 ноября в 18:00

04 ноября 2024, 17:01 |
404
0
Заря и ЛНЗ объявили стартовые составы перед игрой
УПЛ

В понедельник, 4 ноября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Заря» и ЛНЗ.

Встреча состоится на стадионе «Динамо» (Киев).

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Заря: Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Тронтель, Дрышлюк, Яцык, Горбач, Мичин, Слесар, Будковский

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Салиху, Дайку, Пасич, Ноникашвили, Тилль, Яшари, Топалов, Молло, Момо

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стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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