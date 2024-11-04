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WTA
04 ноября 2024, 17:00 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:01
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0

Завацкая сыграет в основной сетке на турнире WTA 125 в Колумбии

Украинка продолжает южноамериканское турне

04 ноября 2024, 17:00 | Обновлено 04 ноября 2024, 17:01
35
0
Завацкая сыграет в основной сетке на турнире WTA 125 в Колумбии
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 229) выступит на турнире WTA 125 в Кали (Колумбия), где ей будет противостоять венгерская теннисистка Панна Удварди ( WTA 146 ).

Поединок стартует 5 ноября, ориентировочное время начала встречи –17:00 по Киеву

Если Катарина одолеет Удварди, то в следующем раунде выйдет на корт против победительницы противостояния Тара Вурт (Хорватия, WTA 279) – Дарья Семинистая (Латвия, WTA 121). Стоит добавить, что с хорваткой украинка выступит также в парном разряде на этом турнире уже сегодня.

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Катарина Завацкая Панна Удварди
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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