Завацкая сыграет в основной сетке на турнире WTA 125 в Колумбии
Украинка продолжает южноамериканское турне
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 229) выступит на турнире WTA 125 в Кали (Колумбия), где ей будет противостоять венгерская теннисистка Панна Удварди ( WTA 146 ).
Поединок стартует 5 ноября, ориентировочное время начала встречи –17:00 по Киеву
Если Катарина одолеет Удварди, то в следующем раунде выйдет на корт против победительницы противостояния Тара Вурт (Хорватия, WTA 279) – Дарья Семинистая (Латвия, WTA 121). Стоит добавить, что с хорваткой украинка выступит также в парном разряде на этом турнире уже сегодня.
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