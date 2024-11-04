Амбициозный клуб УПЛ может арендовать участника Олимпийских игр 2024

Бывший футболист национальной сборной Украины Кирилл Ковальчук высказался относительно защитника харьковского «Металлиста 1925» Владимира Салюка:

«На самом деле ничего страшного не произошло. «Металлист 1925» – клуб, который развивается. У них хорошая команда, хороший тренер. Я верю, что они по итогам этого сезона вернутся в Премьер-лигу.

Впрочем, Салюк уже сейчас имеет предложения уйти в аренду в клуб Премьер-лиги, который ставит задачу – выход в еврокубки. Не исключено, что зимой он так и сделает, если «Металлист 1925» готов будет его отпустить».

В сезоне 2024/25 Владимир Салюк провел 7 матчей за «Металлист 1925». Летом 2024 года он сыграл 2 поединка на Олимпиаде и подписал контракт с харьковчанами.