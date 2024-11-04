Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Амбициозный клуб УПЛ может арендовать участника Олимпийских игр 2024
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 16:01
549
0

Амбициозный клуб УПЛ может арендовать участника Олимпийских игр 2024

У Владимира Салюка есть предложение об уходе из «Металлиста 1925»

04 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 16:01
549
0
Амбициозный клуб УПЛ может арендовать участника Олимпийских игр 2024
ФК Металлист 1925. Владимир Салюк

Бывший футболист национальной сборной Украины Кирилл Ковальчук высказался относительно защитника харьковского «Металлиста 1925» Владимира Салюка:

«На самом деле ничего страшного не произошло. «Металлист 1925» – клуб, который развивается. У них хорошая команда, хороший тренер. Я верю, что они по итогам этого сезона вернутся в Премьер-лигу.

Впрочем, Салюк уже сейчас имеет предложения уйти в аренду в клуб Премьер-лиги, который ставит задачу – выход в еврокубки. Не исключено, что зимой он так и сделает, если «Металлист 1925» готов будет его отпустить».

В сезоне 2024/25 Владимир Салюк провел 7 матчей за «Металлист 1925». Летом 2024 года он сыграл 2 поединка на Олимпиаде и подписал контракт с харьковчанами.

По теме:
Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет за африканскую сборную
Забивают только бразильцы. Победа Металлиста 1925, успех ЮКСА
Ман Юнайтед нацелился на двух звезд Реала. Суммарная стоимость – €210 млн
Владимир Салюк Кирилл Ковальчук Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Футбол | 03 ноября 2024, 20:20 9
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны

Артем отличился в поединке 11-го тура чемпионата Италии и сделал счет 2:2

Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Футбол | 04 ноября 2024, 15:25 2
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию
Сборная Северной Кореи стала чемпионом мира. В финале обыграли Испанию

Подошел к завершению ЧМ-2024 U-17 среди женщин

Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Футбол | 04.11.2024, 14:08
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.11.2024, 21:50
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Верона – Рома – 3:2. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 21:34
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это не бокс, а бизнес». Украинец назвал победителя реванша Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:06 1
Бокс
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 4
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
03.11.2024, 17:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем