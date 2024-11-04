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  4. Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет за африканскую сборную
Англия
04 ноября 2024, 16:18 |
183
0

Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет за африканскую сборную

Омар Мармуш может покинуть «Айнтрахт»

04 ноября 2024, 16:18 |
183
0
Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет за африканскую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Английский «Манчестер Сити» интересуется египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «горожан» видит в 25-летнем футболисте замену для норвежского форварда Эрлинга Холанда, которого, как сообщалось ранее, за 200 миллионов евро летом 2025 года может приобрести мадридский «Реал».

В сезоне 2024/25 Омар Мармуш провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Омар Мармуш Эрлинг Холанд Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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