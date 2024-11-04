Ман Сити нашел неожиданную замену Холанду. Он играет за африканскую сборную
Омар Мармуш может покинуть «Айнтрахт»
Английский «Манчестер Сити» интересуется египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «горожан» видит в 25-летнем футболисте замену для норвежского форварда Эрлинга Холанда, которого, как сообщалось ранее, за 200 миллионов евро летом 2025 года может приобрести мадридский «Реал».
В сезоне 2024/25 Омар Мармуш провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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