Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Рух

В понедельник, 4 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Рух».

Встреча состоится на стадионе «Горняк» (Кривой Рог).

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Микитишин, Соса.

Рух: Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир.