Чемпионат Украины04 ноября 2024, 14:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:38
110
0
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Рух
Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится 4 ноября в 15:30
04 ноября 2024, 14:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:38
110
0
В понедельник, 4 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Рух».
Встреча состоится на стадионе «Горняк» (Кривой Рог).
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Кривбасс: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Микитишин, Соса.
Рух: Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 ноября 2024, 07:47 0
Бернард Хопкинс высказался о долгожданном реванше
Футбол | 04 ноября 2024, 08:38 4
Лукас Шевалье вскоре станет игроком «Реала»
Бокс | 04.11.2024, 07:13
Футбол | 04.11.2024, 12:50
Теннис | 04.11.2024, 06:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2024, 19:45 10
02.11.2024, 20:46
02.11.2024, 19:18 2
03.11.2024, 17:36 11
03.11.2024, 08:27 1
03.11.2024, 20:20 9
02.11.2024, 09:46 2
02.11.2024, 12:01 4