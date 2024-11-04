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Чемпионат Украины
04 ноября 2024, 14:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:38
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0

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Рух

Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги состоится 4 ноября в 15:30

04 ноября 2024, 14:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:38
110
0
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Рух
ФК Рух Львов

В понедельник, 4 ноября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Рух».

Встреча состоится на стадионе «Горняк» (Кривой Рог).

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч.

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Микитишин, Соса.

Рух: Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Федор, Квасница, Карабин, Краснопир.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Рух Львов стартовые составы Кривбасс - Рух
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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