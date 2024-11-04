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  4. Рейтинг ATP. Зверев опередил Алькараса, а Марченко покинул топ-500
ATP
04 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:38
211
0

Рейтинг ATP. Зверев опередил Алькараса, а Марченко покинул топ-500

ATP представила обновленный рейтинг игроков

04 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 14:38
211
0
Рейтинг ATP. Зверев опередил Алькараса, а Марченко покинул топ-500

Прошлую неделю большинство теннисистов соревновалось на Мастерсе в Париже. Немец Александр Зверев поднялся на вторую строчку мирового рейтинга и оттеснил испанца Карлоса Алькараса на третье место. Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку, а Новак Джокович теперь занимает пятое место.

Топ-10 рейтинга АТР



Что касается украинских теннисистов, то первой ракеткой остаётся Вадим Урсу, который поднялся на 3 позиции. А экс-49 ракетка мира – Илья Марченко выпал за пределы топ-500.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР


В чемпионской гонке Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева и вошел в топ-8 ATP. Теперь «нейтральный» теннисист рискует пропустить Итоговый турнир

Чемпионская гонка АТР


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рейтинг ATP Александр Зверев Илья Марченко Вадим Урсу Карлос Алькарас (теннисист) Андрей Рублев Алекс де Минаур Новак Джокович Даниил Медведев
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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