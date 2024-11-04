Рейтинг ATP. Зверев опередил Алькараса, а Марченко покинул топ-500
ATP представила обновленный рейтинг игроков
Прошлую неделю большинство теннисистов соревновалось на Мастерсе в Париже. Немец Александр Зверев поднялся на вторую строчку мирового рейтинга и оттеснил испанца Карлоса Алькараса на третье место. Даниил Медведев поднялся на четвертую строчку, а Новак Джокович теперь занимает пятое место.
Топ-10 рейтинга АТР
Что касается украинских теннисистов, то первой ракеткой остаётся Вадим Урсу, который поднялся на 3 позиции. А экс-49 ракетка мира – Илья Марченко выпал за пределы топ-500.
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР
В чемпионской гонке Алекс де Минаур обошел Андрея Рублева и вошел в топ-8 ATP. Теперь «нейтральный» теннисист рискует пропустить Итоговый турнир
Чемпионская гонка АТР
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