«Помог забить гол». В Англии оценили игру Мудрика против МЮ
Украинский вингер «Челси» появился на поле на 70-й минуте
3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.
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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут. После поединка издание Goal оценило игру 23-летнего футболиста:
«Имел несколько хороших касаний, а его присутствие перед Онаной помогло Кайседо забить гол».
В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.
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