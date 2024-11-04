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Англия
04 ноября 2024, 15:02 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:03
1129
3

«Помог забить гол». В Англии оценили игру Мудрика против МЮ

Украинский вингер «Челси» появился на поле на 70-й минуте

04 ноября 2024, 15:02 | Обновлено 04 ноября 2024, 15:03
1129
3
«Помог забить гол». В Англии оценили игру Мудрика против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут. После поединка издание Goal оценило игру 23-летнего футболиста:

«Имел несколько хороших касаний, а его присутствие перед Онаной помогло Кайседо забить гол».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед - Челси Мойсес Кайседо
Дмитро Вербинський Источник: Goal.com
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Juzik
Так это плохая оценка
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+1
Andre Chil
Краща допомога від Миші, не чипати м'яча🤯
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0
GloryUkraine
6.0 це коли і не допоміг і не завадив.😂
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0
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