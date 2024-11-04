«Помог забить гол». В Англии оценили игру Мудрика против МЮ

3 ноября в 18:30 состоялся матч 10-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме и сыграл 20 минут. После поединка издание Goal оценило игру 23-летнего футболиста:

«Имел несколько хороших касаний, а его присутствие перед Онаной помогло Кайседо забить гол».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.