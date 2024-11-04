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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 13:28 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:29
1345
0

Вратарь молодежной сборной Украины отказался переходить в испанский клуб

Яков Кинарейкин выбрал «Карпаты»

04 ноября 2024, 13:28 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:29
1345
0
Вратарь молодежной сборной Украины отказался переходить в испанский клуб
ФК Карпаты. Яков Кинарейкин

Как стало известно Sport.ua, голкипер «Карпат» и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин летом мог стать игроком испанского клуба «Вальядолид». Испанцы были заинтересованы в переходе голкипера, однако Кинарейкин ответил отказом, потому что договорился о контракте с «Карпатами» и рассчитывал стать первым номером львовского клуба.

«Вальядолид» выступает в Ла Лиге. Летом усилил вратарскую позицию двумя голкиперами. К команде присоединились португалец Андре Феррейра из «Гранады» и эстонец Карл Хейн из «Арсенала».

21-летний Кинарейкин летом перешел из «Днепра-1» в «Карпаты», подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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