Вратарь молодежной сборной Украины отказался переходить в испанский клуб

Как стало известно Sport.ua, голкипер «Карпат» и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин летом мог стать игроком испанского клуба «Вальядолид». Испанцы были заинтересованы в переходе голкипера, однако Кинарейкин ответил отказом, потому что договорился о контракте с «Карпатами» и рассчитывал стать первым номером львовского клуба.

«Вальядолид» выступает в Ла Лиге. Летом усилил вратарскую позицию двумя голкиперами. К команде присоединились португалец Андре Феррейра из «Гранады» и эстонец Карл Хейн из «Арсенала».

21-летний Кинарейкин летом перешел из «Днепра-1» в «Карпаты», подписав контракт на 2 года. В нынешнем сезоне Яков провел 1 матч, проигрывая конкуренцию Александру Кемкину. Напомним, что Кинарейкин вызывался в молодежную и Олимпийскую сборную Украины.