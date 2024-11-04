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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:42
2035
2

Экс-арбитр ФИФА: «Рефери Романюк снова начудила»

Когда VAR не является гарантом справедливости

04 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:42
2035
2
Экс-арбитр ФИФА: «Рефери Романюк снова начудила»
НК Верес. Анастасия Романюк

Бывший арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия рефери в центральном матче 12 тура УПЛ между «Александрией» и «Полесьем», а также прокомментировал спорные моменты в игре «Карпаты» – «Левый Берег».

«Думаю, что к Александру Шандору у участников поединка не было претензий. Со своими обязанностями он справился хорошо, хотя поединок не был сложным для обслуживания. К сожалению, видимо, из-за чрезмерного волнения обе команды не продемонстрировали игру, которая бы соответствовала статусу лидеров УПЛ.

Сейчас среди поединков, которые уже завершились в текущем туре есть замечания только к арбитру Анастасии Романюк в матче «Карпаты» – «Левый берег», которая ошиблась назначив пенальти в ворота киевлян. В том игровом эпизоде мяч от бедра защитника срикошетил в полусогнутую руку. Это не является нарушением правил. Странно, что арбитр VAR Александр Омельченко не попросил Романюк пересмотреть видеозапись этого момента и тогда бы она отменила свое решение. Этого не произошло: львовяне реализовали 11-метровый и довели счет до комфортных – 2:0.

Как тут не вспомнить, что в 9 туре Анастасия допустила результативную ошибку в матче «Верес» – «Заря», не засчитав чистый гол луганчан. Кстати, тогда в Ровно также арбитром VAR был упомянутый уже Омельченко, который забыл прийти на помощь. Романюк была отстранена, потому что поединки 10 и 11 туров не обслуживала. И вот, вернувшись, снова начудила».

Ранее полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух высказался относительно поражения в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат».

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Известны дата и время матчей 15-го тура Украинской Премьер-Лиги
Мирослав Ступар Анастасия Романюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Карпаты Львов Левый Берег Киев Карпаты - Левый Берег Александрия Полесье Житомир Александрия - Полесье судейство судьи (арбитры)
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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serhiy
Пан Миросько,ви крєру судді закінчили в тому році ,коли Україна стала незалежною.  Таких експертів,хоть греблю гати .
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Перець
сестра Монзуль
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Southeast*-*
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