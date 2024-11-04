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  4. Ярмоленко вошел в число самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 12:26 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:31
495
0

Ярмоленко вошел в число самых возрастных игроков Динамо в УПЛ

Матч с «Ингульцом» хавбек киевлян провел в 35 лет 11 дней

04 ноября 2024, 12:26 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:31
495
0
Ярмоленко вошел в число самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко матч с «Ингульцом» (5:2) провел в 35 лет 11 дней. Он стал всего 6-м игроком бело-синих, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины. К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 40 футболистов, в том числе пятеро в нынешнем сезоне. Это, помимо Ярмоленко, 32-летний Александр Караваев, на год его моложе Виталий Буяльский и 30-летние Александр Андриевский и Георгий Бущан.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки Динамо в чемпионатах Украины

Возраст*

Игрок

Дата

Соперник

Счет

41 год 259 дней

Александр ШОВКОВСКИЙ

18.09.2016

Заря

0:1 (д)

36 лет 196 дней

Руслан РОТАНЬ

13.05.2018

Заря

1:0 (г)

35 лет 224 дня

Андрей ШЕВЧЕНКО

10.05.2012

Таврия

1:1 (д)

35 лет 126 дней

Денис БОЙКО

04.06.2023

Металлист 1925

1:1 (г)

35 лет 25 дней

Олег ГУСЕВ

20.05.2018

Шахтер

2:1 (д)

35 лет 11 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

03.11.2024

Ингулец

5:2 (д)

34 года 308 дней

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

01.12.2007

Черноморец

5:2 (д)

34 года 106 дней

Тарас ЛУЦЕНКО

17.05.2008

Металлист

2:2 (г)

33 года 277 дней

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

22.11.1992

Черноморец

1:1 (г)

33 года 181 день

Сергей РЕБРОВ

01.12.2007

Черноморец

5:2 (д)

33 года 40 дней

Денис ГАРМАШ

29.05.2023

Верес

3:0 (д)

* на день последнего матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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