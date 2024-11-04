Ярмоленко вошел в число самых возрастных игроков Динамо в УПЛ

Андрей Ярмоленко матч с «Ингульцом» (5:2) провел в 35 лет 11 дней. Он стал всего 6-м игроком бело-синих, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины. К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 40 футболистов, в том числе пятеро в нынешнем сезоне. Это, помимо Ярмоленко, 32-летний Александр Караваев, на год его моложе Виталий Буяльский и 30-летние Александр Андриевский и Георгий Бущан.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные игроки Динамо в чемпионатах Украины

Возраст* Игрок Дата Соперник Счет 41 год 259 дней Александр ШОВКОВСКИЙ 18.09.2016 Заря 0:1 (д) 36 лет 196 дней Руслан РОТАНЬ 13.05.2018 Заря 1:0 (г) 35 лет 224 дня Андрей ШЕВЧЕНКО 10.05.2012 Таврия 1:1 (д) 35 лет 126 дней Денис БОЙКО 04.06.2023 Металлист 1925 1:1 (г) 35 лет 25 дней Олег ГУСЕВ 20.05.2018 Шахтер 2:1 (д) 35 лет 11 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 03.11.2024 Ингулец 5:2 (д) 34 года 308 дней Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 01.12.2007 Черноморец 5:2 (д) 34 года 106 дней Тарас ЛУЦЕНКО 17.05.2008 Металлист 2:2 (г) 33 года 277 дней Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО 22.11.1992 Черноморец 1:1 (г) 33 года 181 день Сергей РЕБРОВ 01.12.2007 Черноморец 5:2 (д) 33 года 40 дней Денис ГАРМАШ 29.05.2023 Верес 3:0 (д)

* на день последнего матча.