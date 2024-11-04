Ярмоленко вошел в число самых возрастных игроков Динамо в УПЛ
Матч с «Ингульцом» хавбек киевлян провел в 35 лет 11 дней
Андрей Ярмоленко матч с «Ингульцом» (5:2) провел в 35 лет 11 дней. Он стал всего 6-м игроком бело-синих, выступавшим в этом возрасте в чемпионатах Украины. К слову, за все время в «30+» за динамовцев в УПЛ сыграли 40 футболистов, в том числе пятеро в нынешнем сезоне. Это, помимо Ярмоленко, 32-летний Александр Караваев, на год его моложе Виталий Буяльский и 30-летние Александр Андриевский и Георгий Бущан.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные игроки Динамо в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
41 год 259 дней
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
18.09.2016
|
Заря
|
0:1 (д)
|
36 лет 196 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
13.05.2018
|
Заря
|
1:0 (г)
|
35 лет 224 дня
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
10.05.2012
|
Таврия
|
1:1 (д)
|
35 лет 126 дней
|
Денис БОЙКО
|
04.06.2023
|
Металлист 1925
|
1:1 (г)
|
35 лет 25 дней
|
Олег ГУСЕВ
|
20.05.2018
|
Шахтер
|
2:1 (д)
|
35 лет 11 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
03.11.2024
|
Ингулец
|
5:2 (д)
|
34 года 308 дней
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
01.12.2007
|
Черноморец
|
5:2 (д)
|
34 года 106 дней
|
Тарас ЛУЦЕНКО
|
17.05.2008
|
Металлист
|
2:2 (г)
|
33 года 277 дней
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
22.11.1992
|
Черноморец
|
1:1 (г)
|
33 года 181 день
|
Сергей РЕБРОВ
|
01.12.2007
|
Черноморец
|
5:2 (д)
|
33 года 40 дней
|
Денис ГАРМАШ
|
29.05.2023
|
Верес
|
3:0 (д)
* на день последнего матча.
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