Чемпионат Украины04 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:19
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Оболонь – Верес. Стали известны стартовые составы
Матч 12-го тура УПЛ начнется в 13:00
04 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:19
113
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В понедельник, 4 ноября, в 13:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Киевская «Оболонь» будет принимать «Верес» из Ровно.
Главные тренеры определились с стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Верес.
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