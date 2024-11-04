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Чемпионат Украины
04 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:19
113
0

Оболонь – Верес. Стали известны стартовые составы

Матч 12-го тура УПЛ начнется в 13:00

04 ноября 2024, 12:14 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:19
113
0
Оболонь – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

В понедельник, 4 ноября, в 13:00 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевская «Оболонь» будет принимать «Верес» из Ровно.

Главные тренеры определились с стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Оболонь – Верес.

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Оболонь Киев Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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