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Италия
04 ноября 2024, 13:40 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:42
2309
8

«Все, что он может сделать». СМИ вынесло вердикт Довбику за матч с Вероной

Украинского нападающего «Ромы» оценили в 6 баллов

04 ноября 2024, 13:40 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:42
2309
8
«Все, что он может сделать». СМИ вынесло вердикт Довбику за матч с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома» Рим. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды, но был заменен на 74-й минуте. За время, проведенное на поле, игрок успел отличиться забитым мячом. После поединка издание il Romanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Половина матча позади, но минимум за полчаса партнеров у Довбыка не было. Все, что он может сделать, – это пытаться сбросить мяч на партнера: одна из скидок становится причиной счета 1:1. Однако, когда он вернулся из раздевалки, коллективный настрой выглядел иначе, и Артем воспользовался моментом и сделал счет 2:2. Если бы Залевски был точнее, Артем мог бы по крайней мере попытаться выйти на бис, но он был не в лучшей форме и был заменен, не получив еще одного шанса».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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introvert
"Виніс вирок", лол... Пафосний клікбейт, який абсолютно не відповідає суті статті.
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+2
MaximusOne
Він винен в другому голі Верони, при кутовому вчисту програв верхову боротьбу опоненту.
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+1
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vruthiy-112
Журналісти... буга..га.!!!
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0
Перець
рома ніяка в цьому сезоні радіти треба і нічиї
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0
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