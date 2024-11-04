«Все, что он может сделать». СМИ вынесло вердикт Довбику за матч с Вероной

3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома» Рим. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды, но был заменен на 74-й минуте. За время, проведенное на поле, игрок успел отличиться забитым мячом. После поединка издание il Romanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Половина матча позади, но минимум за полчаса партнеров у Довбыка не было. Все, что он может сделать, – это пытаться сбросить мяч на партнера: одна из скидок становится причиной счета 1:1. Однако, когда он вернулся из раздевалки, коллективный настрой выглядел иначе, и Артем воспользовался моментом и сделал счет 2:2. Если бы Залевски был точнее, Артем мог бы по крайней мере попытаться выйти на бис, но он был не в лучшей форме и был заменен, не получив еще одного шанса».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.