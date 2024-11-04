Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 11:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:16
489
0

Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу

Под руководством Шовковского динамовцы превзошли 100-очковый рубеж в УПЛ

04 ноября 2024, 11:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:16
489
0
Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
ФК Динамо. Александр Шовковский

«Динамо», выиграв у «Ингульца» (5:2), превзошло 100-очковый рубеж в чемпионатах Украины под руководством Александра Шовковского – 101. Юбилейную «сотню» наставник киевлян отпраздновал в 39-м матче и тем самым повторил клубное достижение, принадлежащее Юрию Семину и Мирче Луческу.

К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 19 лет назад под его началом «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров Динамо

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

39-й

Юрий СЕМИН

10.05.2009

Таврия

3:2 (д)

39-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

30.10.2021

Мариуполь

3:2 (г)

39-й

Александр ШОВКОВСКИЙ

03.11.2024

Ингулец

5:2 (д)

40-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

11.11.2006

Карпаты

1:1 (г)

40-й

Сергей РЕБРОВ

26.09.2015

Говерла

2:0 (д)

41-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

04.06.1998

Кривбасс

2:0 (д)

43-й

Йожеф САБО

27.08.1995

ЦСКА-Борисфен

0:0 (д)

43-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

13.09.2003

Карпаты

4:3 (г)

43-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

20.10.2018

Ворскла

1:0 (г)

По теме:
Михавко повторил «рекорд» Хачериди
«Один точный выстрел». Будковский назвал план реанимации карьеры Супряги
Михавко входит в тройку лучших центрбеков U-20, исключая лиги топ-5 стран
цифры и факты Динамо Киев Александр Шовковский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Футбол | 04 ноября 2024, 10:54 1
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера

Никола Залевски разозлил украинца

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Футбол | 03 ноября 2024, 21:26 3
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Михаил вышел на 70-й минуте встречи, игра 10-го тура завершилась со счетом 1:1

«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.11.2024, 07:47
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Бокс | 04.11.2024, 07:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Футбол | 04.11.2024, 08:38
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
Обнародована оценка Довбика за проигранный матч Ромы, в котором он забил
03.11.2024, 22:21
Футбол
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 15
Футбол
«Купите другого, срочно». Журналист раскритиковал голкипера сборной Украины
«Купите другого, срочно». Журналист раскритиковал голкипера сборной Украины
03.11.2024, 08:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем