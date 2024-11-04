Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу
Под руководством Шовковского динамовцы превзошли 100-очковый рубеж в УПЛ
«Динамо», выиграв у «Ингульца» (5:2), превзошло 100-очковый рубеж в чемпионатах Украины под руководством Александра Шовковского – 101. Юбилейную «сотню» наставник киевлян отпраздновал в 39-м матче и тем самым повторил клубное достижение, принадлежащее Юрию Семину и Мирче Луческу.
К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 19 лет назад под его началом «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров Динамо
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
39-й
|
Юрий СЕМИН
|
10.05.2009
|
Таврия
|
3:2 (д)
|
39-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
30.10.2021
|
Мариуполь
|
3:2 (г)
|
39-й
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
03.11.2024
|
Ингулец
|
5:2 (д)
|
40-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
11.11.2006
|
Карпаты
|
1:1 (г)
|
40-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
26.09.2015
|
Говерла
|
2:0 (д)
|
41-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
04.06.1998
|
Кривбасс
|
2:0 (д)
|
43-й
|
Йожеф САБО
|
27.08.1995
|
ЦСКА-Борисфен
|
0:0 (д)
|
43-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
13.09.2003
|
Карпаты
|
4:3 (г)
|
43-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
20.10.2018
|
Ворскла
|
1:0 (г)
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