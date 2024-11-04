Шовковский повторил рекорд Семина и Луческу

«Динамо», выиграв у «Ингульца» (5:2), превзошло 100-очковый рубеж в чемпионатах Украины под руководством Александра Шовковского – 101. Юбилейную «сотню» наставник киевлян отпраздновал в 39-м матче и тем самым повторил клубное достижение, принадлежащее Юрию Семину и Мирче Луческу.

К слову, Луческу является обладателем абсолютного рекорда УПЛ. 19 лет назад под его началом «Шахтер» добыл 100-е очко в 37-й игре.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Количество матчей на первые 100 очков в УПЛ тренеров Динамо