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Англия
04 ноября 2024, 11:02 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:04
335
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Экс-игрок МЮ назвал лучший трансфер клуба за последние десять лет

Гари Невилл восхищен развитием Бруну Фернандешу   

04 ноября 2024, 11:02 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:04
335
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Экс-игрок МЮ назвал лучший трансфер клуба за последние десять лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший игрок «Манчестер Юнайтеда», а на сегодня эксперт телеканал Sky Sports, Гари Невилл назвал единственного игрока дьяволов, который пришел в клуб и продолжил свое развитие.

«Клуб подписал много игроков, которых хотели другие клубы, и когда эти игроки прибывали в «Манчестер Юнайтед» – они деградировали.

Почему так? Это может быть связано с тренером, это могут быть игроки такие, это может быть окружение, слишком большое для них.

Только Бруну Фернандеш, которого я могу вспомнить за 10 лет, подписал контракт с клубом и сделал больше, чем я думал. Я не могу вспомнить ни одного другого игрока. Это 1,8 млрд фунтов стерлингов, потраченных за последние 10 лет, пора изменить эту тенденцию». – ответил Невилл

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Гари Невилл Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рубен Аморим
Андрій Вітренко Источник: The Mirror
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