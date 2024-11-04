Экс-игрок МЮ назвал лучший трансфер клуба за последние десять лет

Бывший игрок «Манчестер Юнайтеда», а на сегодня эксперт телеканал Sky Sports, Гари Невилл назвал единственного игрока дьяволов, который пришел в клуб и продолжил свое развитие.

«Клуб подписал много игроков, которых хотели другие клубы, и когда эти игроки прибывали в «Манчестер Юнайтед» – они деградировали.

Почему так? Это может быть связано с тренером, это могут быть игроки такие, это может быть окружение, слишком большое для них.

Только Бруну Фернандеш, которого я могу вспомнить за 10 лет, подписал контракт с клубом и сделал больше, чем я думал. Я не могу вспомнить ни одного другого игрока. Это 1,8 млрд фунтов стерлингов, потраченных за последние 10 лет, пора изменить эту тенденцию». – ответил Невилл