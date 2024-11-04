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04 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:24
367
0

ВИДЕО. Молния убила футболиста в Перу

В результате трагедии погиб 34-летний Хосе Уго де ла Круз Меса

04 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:24
367
0
ВИДЕО. Молния убила футболиста в Перу
The Sun

Страшная трагедия произошла в Перу. В результате попадания молнии погиб 34-летний футболист Хосе Уго де ла Круз Меса. Случилось это во время матча между «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка».

Произошел инцидент во время того, как арбитр приостановил матч и попросил игроков пройти в подтрибунное помещение в связи с ухудшением погодных условий.

Вдобавок, пострадало еще 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.

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Данііл Киріяка Источник: The Sun
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