ВИДЕО. Молния убила футболиста в Перу

Страшная трагедия произошла в Перу. В результате попадания молнии погиб 34-летний футболист Хосе Уго де ла Круз Меса. Случилось это во время матча между «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка».



Произошел инцидент во время того, как арбитр приостановил матч и попросил игроков пройти в подтрибунное помещение в связи с ухудшением погодных условий.



Вдобавок, пострадало еще 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.