Другие новости04 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:24
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ВИДЕО. Молния убила футболиста в Перу
В результате трагедии погиб 34-летний Хосе Уго де ла Круз Меса
04 ноября 2024, 11:23 | Обновлено 04 ноября 2024, 11:24
367
0
Страшная трагедия произошла в Перу. В результате попадания молнии погиб 34-летний футболист Хосе Уго де ла Круз Меса. Случилось это во время матча между «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка».
Произошел инцидент во время того, как арбитр приостановил матч и попросил игроков пройти в подтрибунное помещение в связи с ухудшением погодных условий.
Вдобавок, пострадало еще 4 человека, один из них в тяжелом состоянии.
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