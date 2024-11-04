3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома» Рим. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Во время поединка произошла неприятная ситуация между украинским нападающим «волков» Артемом Довбиком и его партнером по команде - поляком Николой Залевски. Полузащитник выполнил неточную подачу в штрафную площадь, чем разозлил 27-летнего футболиста.

ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера