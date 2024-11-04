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  4. ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Италия
04 ноября 2024, 10:54 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:58
1467
1

ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера

Никола Залевски разозлил украинца

04 ноября 2024, 10:54 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:58
1467
1
ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома» Рим. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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Во время поединка произошла неприятная ситуация между украинским нападающим «волков» Артемом Довбиком и его партнером по команде - поляком Николой Залевски. Полузащитник выполнил неточную подачу в штрафную площадь, чем разозлил 27-летнего футболиста.

ВИДЕО. Довбик эмоционально отреагировал на неточную передачу партнера

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Не дуже слідкую за грою Роми та Залевського, але з вчорашньої нарізки з Вероною гра поляка - суцільний жах. Кілометрові забігання в офсайди, тупі привози на власні ворота, ігровий егоїзм та неточні передачі... Фактично, поляк головний творець вчорашньої поразки Роми. Що він робить в стартовому складі?
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