Назван лучший хавбек в истории Лиги чемпионов. Это не Иньеста

Известное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 9 лучших центральных полузащитников в истории Лиги чемпионов.

Тройку списка открыл испанский хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста. На его счету 130 матчей, 11 голов и 29 ассистов в главном еврокубке, который он выигрывал 4 раза.

На втором месте расположился до сих пор играющий хорват Лука Модрич. В ЛЧ он провел 128 матчей за «Тоттенхэм» и «Реал» и выиграл соревнования рекордные 6 раз.

Лучшим полузащитником в истории Лиги чемпионов был признан экс-игрок «Барселоны» Хави Эрнандес. Он, так же как Иньеста, взял 4 «ушастых» кубка, но провел чуть больше матчей – 151.

Топ-9 лучших центральных полузащитников в истории Лиги чемпионов по версии GiveMeSport: