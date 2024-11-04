Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны
Италия
04 ноября 2024, 09:51 |
1096
1

«Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны

Украинский нападающий провел на поле 74 минуты

04 ноября 2024, 09:51 |
1096
1
«Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома» Рим. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле 74 минуты и отметился забитым мячом. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он забивает и играет, несмотря на не идеальное физическое состояние. Когда он уходит с поля, свет в нападении гаснет».

В итоге журналисты поставили украинцу 6.5 баллов из 10 возможных.

По теме:
Довбик останется без тренера? Известно, когда Рома может уволить Юрича
«Как хищник, но...» В Италии оценили Довбика с Вероной, где он забил гол
Игра рукой. Интер взял три очка, спасительный гол Венеции на 90+7 отменен
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04 ноября 2024, 07:47 0
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Бернард Хопкинс высказался о долгожданном реванше

«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04 ноября 2024, 07:31 5
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей

Пара разводится после 19 лет брака, оба уже подтвердили эту информацию

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 21:34
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал
Футбол | 04.11.2024, 10:15
Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал
Неожиданный удар по Артете. Эду решил покинуть Арсенал
Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений
Футбол | 04.11.2024, 09:04
Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений
Непобедимые. Александрия повторила рекордную серию без поражений
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pricolist
Слідкую за Ромою в Серії А, то просто жах. Він і Дібала лише відповідають високому рівню, решта гравців - нецікавий середняк
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 13
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
03.11.2024, 20:20 7
Футбол
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
03.11.2024, 04:52
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем