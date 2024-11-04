«Свет гаснет». В Италии оценили результативную игру Довбика против Вероны

3 ноября проходит матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома» Рим. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе своей команды, провел на поле 74 минуты и отметился забитым мячом. После поединка издание Giallorossi.net оценило игру 27-летнего футболиста:

«Он забивает и играет, несмотря на не идеальное физическое состояние. Когда он уходит с поля, свет в нападении гаснет».

В итоге журналисты поставили украинцу 6.5 баллов из 10 возможных.