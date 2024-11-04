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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 04:11 | Обновлено 04 ноября 2024, 04:12
113
0

Руслан РОТАНЬ: «Теперь команды будут иначе настраиваться на нас»

Тренер «Александрии» поделился мыслями после победы над «Полесьем»

04 ноября 2024, 04:11 | Обновлено 04 ноября 2024, 04:12
113
0
Руслан РОТАНЬ: «Теперь команды будут иначе настраиваться на нас»

«Александрия» минимально обыграла житомирское «Полесье» в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер александрийцев Руслан Ротань кратко резюмировал итоги поединка.

Теперь команды будут иначе настраиваться на нас, потому что на старте они все-таки недооценивали. Сейчас будут настраиваться как на лидера. Поэтому мы должны к этому быть готовы и еще больше работать на тренировках. Отдых будет зимой», – сказал Ротань в эфире УПЛ-ТВ.

Сейчас «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, уступая киевскому «Динамо» только по дополнительным показателям. У команды Ротаня есть 29 турнирных пунктов после 11 туров.

Ранее представители «Полесья» выступили с заявлением о судействе в матче против «Александрии».

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Руслан Ротань Александрия Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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