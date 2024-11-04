Руслан РОТАНЬ: «Теперь команды будут иначе настраиваться на нас»

«Александрия» минимально обыграла житомирское «Полесье» в центральном матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер александрийцев Руслан Ротань кратко резюмировал итоги поединка.

Теперь команды будут иначе настраиваться на нас, потому что на старте они все-таки недооценивали. Сейчас будут настраиваться как на лидера. Поэтому мы должны к этому быть готовы и еще больше работать на тренировках. Отдых будет зимой», – сказал Ротань в эфире УПЛ-ТВ.

Сейчас «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, уступая киевскому «Динамо» только по дополнительным показателям. У команды Ротаня есть 29 турнирных пунктов после 11 туров.

Ранее представители «Полесья» выступили с заявлением о судействе в матче против «Александрии».