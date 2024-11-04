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  4. Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2024, 01:36 |
27
0

Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира в Зеленой группе

04 ноября 2024, 01:36 |
27
0
Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

4 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет последним, 4-м запуском после игры Соболенко – Паолини. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

В Белой группе также выступают тандемы Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Николь Мелихар / Эллен Перес.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Се Шувэй Элизе Мертенс смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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