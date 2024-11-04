Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира в Зеленой группе
4 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет последним, 4-м запуском после игры Соболенко – Паолини. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.
В Белой группе также выступают тандемы Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Николь Мелихар / Эллен Перес.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный британец сравнил Александра с Эвандером Холифилдом
Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й