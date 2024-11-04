Киченок / Остапенко – Се Шувэй / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Зеленой группы украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Се Шувэй (Тайвань) / Элизе Мертенс (Бельгия).

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Поединок пройдет последним, 4-м запуском после игры Соболенко – Паолини. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву.

В Белой группе также выступают тандемы Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд и Николь Мелихар / Эллен Перес.

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