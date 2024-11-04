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  4. Шовковский – о травмах в Динамо. Что там у Пихаленка и Попова?
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 01:36 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:48
104
1

Шовковский – о травмах в Динамо. Что там у Пихаленка и Попова?

Футболисты могут пропустить матч против «Ференцвароша»

04 ноября 2024, 01:36 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:48
104
1
Шовковский – о травмах в Динамо. Что там у Пихаленка и Попова?
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о ситуации с травмированными футболистами «бело-синих». Коуч рассказал последние новости о повреждениях Дениса Попова и Александра Пихаленка.

«Пихаленок понемногу начинает работать, но у него неприятное повреждение камбаловидной мышцы. Он находится только в начале восстановления.

Что касается Попова, то он также будет только начинать работать в общей группе. Я еще думаю, есть ли смысл брать его с собой в Гамбург на матч с «Ференцварошем», поскольку он не готов еще, к тому же, у него проблемы со спиной», – сказал Шовковский.

Ранее Александр Шовковский поделился своими эмоциями от матча против «Ингульца» (5:2), попросив журналистов оставить в покое Тараса Михавко.

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Александр Шовковский Динамо Киев травма Александр Пихаленок Александр Попов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Ингулец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Gargantua81
надо Дячука в основу ставить, и Бражко в оборону опускать.
Потому что Биловар и Михавко наиграют.
а что там Себальос?
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