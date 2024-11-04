Шовковский – о травмах в Динамо. Что там у Пихаленка и Попова?

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал о ситуации с травмированными футболистами «бело-синих». Коуч рассказал последние новости о повреждениях Дениса Попова и Александра Пихаленка.

«Пихаленок понемногу начинает работать, но у него неприятное повреждение камбаловидной мышцы. Он находится только в начале восстановления.

Что касается Попова, то он также будет только начинать работать в общей группе. Я еще думаю, есть ли смысл брать его с собой в Гамбург на матч с «Ференцварошем», поскольку он не готов еще, к тому же, у него проблемы со спиной», – сказал Шовковский.

Ранее Александр Шовковский поделился своими эмоциями от матча против «Ингульца» (5:2), попросив журналистов оставить в покое Тараса Михавко.