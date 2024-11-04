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  4. Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2024, 00:59 |
12
0

Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Зеленой группы на Итоговом турнире WTA

04 ноября 2024, 00:59 |
12
0
Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд

4 ноября продолжатся матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Зеленой группы Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок начнется 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В одном квартете эти тандемы также выступают вместе с дуэтами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Се Шувэй / Элизе Мертенс.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Николь Мелихар Эллен Перес Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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