Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября продолжатся матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Зеленой группы Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

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Поединок начнется 1-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

В одном квартете эти тандемы также выступают вместе с дуэтами Людмила Киченок / Алена Остапенко и Се Шувэй / Элизе Мертенс.

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