05.11.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов03 ноября 2024, 22:29 |
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Реал Мадрид – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву
03 ноября 2024, 22:29 |
77
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Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и «Миланом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – МиланСмотреть трансляцию
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