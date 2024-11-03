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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
05.11.2024 22:00 - : -
Милан
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Лига чемпионов
03 ноября 2024, 22:29 |
77
0

Реал Мадрид – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2024, 22:29 |
77
0
Реал Мадрид – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 5 ноября, состоится матч 4-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и «Миланом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Милан
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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