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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ференцварош
Лига Европы
03 ноября 2024, 22:08 |
234
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ференцварош

Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву

03 ноября 2024, 22:08 |
234
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ференцварош
ФК Динамо

В четверг, 7 ноября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

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Динамо – Ференцварош. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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