Лига Европы03 ноября 2024, 22:08 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Ференцварош
Матч состоится 7 ноября в 22:00 по Киеву
03 ноября 2024, 22:08 |
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В четверг, 7 ноября, состоится матч 3-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Ференцварошем».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это будет номинально домашний матч для киевлян.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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