Экс-тренер Шахтера нашел оригинальный способ вдохновить Гринвуда

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби, который известен в Украине по работе с «Шахтером», нашел оригинальный способ вдохновить на дальнейшее самосовершенствование 23-летнего вингера команды Мейсона Гринвуда.

Англичанин великолепно стартовал в текущем розыгрыше французской Лиги 1, отличившись 5 голами и 1 ассистом в стартовых трех турах, однако затем несколько сник. Более того, в последнее время Де Дзерби предъявлял определенные претензии Гринвуду в том, что англичанин крайне неохотно участвует в оборонительных командных действиях.

Чтобы оживить карьеру и вдохновить Гринвуда на новые успехи Де Дзерби на протяжении всей текущей недели крутил англичанину видеонарезки с игрой бразильского легионера «Реала» Винисиуса Жуниора. Тренер надеется, что это сможет заставить Мейсона действовать еще увереннее, качественнее и настойчивее.

Напомним, Гринвуд летом нынешнего года перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» за 26 миллионов евро.