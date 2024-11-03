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Франция
03 ноября 2024, 22:13 |
284
0

Экс-тренер Шахтера нашел оригинальный способ вдохновить Гринвуда

Роберто Де Дзерби ставит англичанину в пример Винисиуса Жуниора

03 ноября 2024, 22:13 |
284
0
Экс-тренер Шахтера нашел оригинальный способ вдохновить Гринвуда
x.com/CreatureRadio. Роберто Де Дзерби и Мейсон Гринвуд

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби, который известен в Украине по работе с «Шахтером», нашел оригинальный способ вдохновить на дальнейшее самосовершенствование 23-летнего вингера команды Мейсона Гринвуда.

Англичанин великолепно стартовал в текущем розыгрыше французской Лиги 1, отличившись 5 голами и 1 ассистом в стартовых трех турах, однако затем несколько сник. Более того, в последнее время Де Дзерби предъявлял определенные претензии Гринвуду в том, что англичанин крайне неохотно участвует в оборонительных командных действиях.

Чтобы оживить карьеру и вдохновить Гринвуда на новые успехи Де Дзерби на протяжении всей текущей недели крутил англичанину видеонарезки с игрой бразильского легионера «Реала» Винисиуса Жуниора. Тренер надеется, что это сможет заставить Мейсона действовать еще увереннее, качественнее и настойчивее.

Напомним, Гринвуд летом нынешнего года перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель» за 26 миллионов евро.

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Мейсон Гринвуд Роберто Де Дзерби Марсель Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Алексей Сливченко Источник: Foot01.com
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