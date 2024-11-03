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Англия
03 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:50
187
1

ВИДЕО. Кайседо сравнял счет для Челси в матче против Ман Юнайтед

Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

03 ноября 2024, 20:14 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:50
187
1
ВИДЕО. Кайседо сравнял счет для Челси в матче против Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября в 18:30 проходит матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 74-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счет для Челси.

ГОЛ! 1:1. Мойсес Кайседо, 74 мин

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Челси Мойсес Кайседо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Tower Bridge
Это ассист Мудрика без касания)
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