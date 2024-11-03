Алексей БЕЛИК: «Каждая игра в Юношеской лиге УЕФА значима»

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о подготовке к матчу 4-го тура Молодежной лиги УЕФА против «Янг Бойз» U-19:

– К матчу с «Янг Бойз» U19 готовимся в обычном режиме, работаем над тактическими элементами и стараемся найти время, чтобы уделить внимание нашим принципам игры как в атаке, так и в обороне, ведь в поединке со следующим соперником важно найти необходимый баланс.

– По результатам первых матчей в Юношеской лиге УЕФА заметно, что швейцарский коллектив демонстрирует агрессивный стиль игры и поделитесь ожиданиями от предстоящей встречи и мнением относительно ее значения для турнирного положения.

– Безусловно, поединок с «Янг Бойз» U19 очень важен, учитывая турнирное положение. В то же время следует понимать, что каждая игра в Юношеской лиге УЕФА значима. Янг Бойз U19 – это хорошая команда, мы просматривали несколько матчей: они действительно действуют агрессивно, много забивают и пропускают, что подчеркивает агрессивный стиль. Соперник не боится играть и рисковать, и подтверждением тому являются забитые голы «Барселони» U19, «Интера» U19 и «Астон Вилли» U19. Как я уже отмечал, очень важно найти баланс в игре, чтобы нейтрализовать сильные качества оппонента и воспользоваться собственными моментами.

– Как оцениваете готовность команды к поединку с «Янг Бойз» U19 в Юношеской лиге УЕФА ввиду сложного календаря и длительных переездов?

– Несколько тяжело, ведь много времени тратится на дорогу, на полноценную подготовку времени не хватает. Сегодня мы немного поработали над тактическими элементами, завтра будем еще одно занятие. Конечно, хотелось бы, чтобы времени в преддверии матча было больше, но нужно адаптироваться, пытаться играть в свой футбол и добиться положительного результата. При новом формате очень сложно просчитать шансы на выход в плейоф, и если мы хотим дойти как можно дальше, то в следующей встрече оттеснить «Янг Бойз» U19 от гонки. Ближе к завершению всех матчей ситуация по турнирному положению команд будет ясна.

– Насколько особенны и важны матчи в Юношеской лиге УЕФА для развития и становления молодежи?

– Опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА чрезвычайно важен для развития молодых футболистов, поскольку топовым командам необходимо, чтобы их молодежь привыкала к высокой конкуренции, ритму и атмосфере Лиги чемпионов. Это помогает снизить волнение футболиста в случае его дебюта за взрослую команду. Мы играем против коллективов, футболисты которых впоследствии пополняют составы первых команд, и участие в таких матчах способствует их более быстрому и качественному развитию. Надеюсь, в будущем наши исполнители смогут претендовать на место в основном составе и играть за «Шахтер» в Лиге чемпионов.