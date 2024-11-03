Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей БЕЛИК: «Каждая игра в Юношеской лиге УЕФА значима»
Молодежные турниры
03 ноября 2024, 20:08 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:09
73
0

Алексей БЕЛИК: «Каждая игра в Юношеской лиге УЕФА значима»

Наставник «Шахтера» U-19 рассказал о подготовке к матчу с «Янг Бойз» U-19

03 ноября 2024, 20:08 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:09
73
0
Алексей БЕЛИК: «Каждая игра в Юношеской лиге УЕФА значима»
ФК Шахтар. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о подготовке к матчу 4-го тура Молодежной лиги УЕФА против «Янг Бойз» U-19:

– К матчу с «Янг Бойз» U19 готовимся в обычном режиме, работаем над тактическими элементами и стараемся найти время, чтобы уделить внимание нашим принципам игры как в атаке, так и в обороне, ведь в поединке со следующим соперником важно найти необходимый баланс.

– По результатам первых матчей в Юношеской лиге УЕФА заметно, что швейцарский коллектив демонстрирует агрессивный стиль игры и поделитесь ожиданиями от предстоящей встречи и мнением относительно ее значения для турнирного положения.
– Безусловно, поединок с «Янг Бойз» U19 очень важен, учитывая турнирное положение. В то же время следует понимать, что каждая игра в Юношеской лиге УЕФА значима. Янг Бойз U19 – это хорошая команда, мы просматривали несколько матчей: они действительно действуют агрессивно, много забивают и пропускают, что подчеркивает агрессивный стиль. Соперник не боится играть и рисковать, и подтверждением тому являются забитые голы «Барселони» U19, «Интера» U19 и «Астон Вилли» U19. Как я уже отмечал, очень важно найти баланс в игре, чтобы нейтрализовать сильные качества оппонента и воспользоваться собственными моментами.

– Как оцениваете готовность команды к поединку с «Янг Бойз» U19 в Юношеской лиге УЕФА ввиду сложного календаря и длительных переездов?
– Несколько тяжело, ведь много времени тратится на дорогу, на полноценную подготовку времени не хватает. Сегодня мы немного поработали над тактическими элементами, завтра будем еще одно занятие. Конечно, хотелось бы, чтобы времени в преддверии матча было больше, но нужно адаптироваться, пытаться играть в свой футбол и добиться положительного результата. При новом формате очень сложно просчитать шансы на выход в плейоф, и если мы хотим дойти как можно дальше, то в следующей встрече оттеснить «Янг Бойз» U19 от гонки. Ближе к завершению всех матчей ситуация по турнирному положению команд будет ясна.

– Насколько особенны и важны матчи в Юношеской лиге УЕФА для развития и становления молодежи?
– Опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА чрезвычайно важен для развития молодых футболистов, поскольку топовым командам необходимо, чтобы их молодежь привыкала к высокой конкуренции, ритму и атмосфере Лиги чемпионов. Это помогает снизить волнение футболиста в случае его дебюта за взрослую команду. Мы играем против коллективов, футболисты которых впоследствии пополняют составы первых команд, и участие в таких матчах способствует их более быстрому и качественному развитию. Надеюсь, в будущем наши исполнители смогут претендовать на место в основном составе и играть за «Шахтер» в Лиге чемпионов.

По теме:
708 килограмм. УПЛ допустила курьезную ошибку с весом голкипера Шахтера
БЕЛИК: «Я допустил ошибку. Не нужны было менять ведущих исполнителей»
САЛЕНКО: «Соперник Динамо поставил автобус. Я подумал: почему б не пробить»
Алексей Белик Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА
Іван Распутін Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
Футбол | 03 ноября 2024, 07:44 1
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала

Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы

ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
Теннис | 02 ноября 2024, 20:31 0
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла
ВИДЕО. Седьмая ракетка мира на Итоговом не сразу поняла, что уже проиграла

Забавный эпизод после завершения матча между Ариной Соболенко и Чжэн Циньвень

Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Футбол | 03.11.2024, 04:52
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье
Футбол | 03.11.2024, 17:28
Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье
Волков отцепили от чемпионской упряжки. Александрия переиграла Полесье
Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор
Футбол | 03.11.2024, 19:45
Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Астон Вилла – 4:1. Уничтожение от шпор. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 17
Футбол
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем