ВИДЕО. Бруну Фернандеш с пенальти вывел МЮ вперед в игре с Челси

3 ноября в 18:30 проходит матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.

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Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.

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На 70-й минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ с пенальти.

ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 70 мин (пен)