Англия03 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:17
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ВИДЕО. Бруну Фернандеш с пенальти вывел МЮ вперед в игре с Челси
Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
03 ноября 2024, 20:07 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:17
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3 ноября в 18:30 проходит матч 10-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Челси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере.
Видео голов можно увидеть в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 70-й минуте Бруну Фернандеш открыл счет для МЮ с пенальти.
ГОЛ! 1:0. Бруну Фернандеш, 70 мин (пен)
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