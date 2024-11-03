Украина. Премьер лига03 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:43
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ВИДЕО. Как Шапаренко забил пятый гол для Динамо в матче против Ингульца
Николай сделал счет 5:2 на 74-й минуте поединка 12-го тура УПЛ
03 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:43
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3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 74-й минуте счет 5:2 сделал Николай Шапаренко. Ассист на него отдал Владислав Ванат, который в первом тайме оформил дубль.
❗️ ВИДЕО. Как Шапаренко забил пятый гол для Динамо в матче против Ингульца
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А молодец!! А скандирование на трибунах на русском ДИНАМО КИЕЕЕВ ДИНАМО КИЕЕВ. Шо там мовнюки и мовна полиция?)))
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