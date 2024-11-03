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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:43
582
1

ВИДЕО. Как Шапаренко забил пятый гол для Динамо в матче против Ингульца

Николай сделал счет 5:2 на 74-й минуте поединка 12-го тура УПЛ

03 ноября 2024, 19:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:43
582
1
ВИДЕО. Как Шапаренко забил пятый гол для Динамо в матче против Ингульца
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 74-й минуте счет 5:2 сделал Николай Шапаренко. Ассист на него отдал Владислав Ванат, который в первом тайме оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Как Шапаренко забил пятый гол для Динамо в матче против Ингульца

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Николай Шапаренко видео голов и обзор Владислав Ванат Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Александр Шевченко
А молодец!! А скандирование на трибунах на русском ДИНАМО КИЕЕЕВ ДИНАМО КИЕЕВ. Шо там мовнюки и мовна полиция?)))
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