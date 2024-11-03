3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 74-й минуте счет 5:2 сделал Николай Шапаренко. Ассист на него отдал Владислав Ванат, который в первом тайме оформил дубль.

❗️ ВИДЕО. Как Шапаренко забил пятый гол для Динамо в матче против Ингульца