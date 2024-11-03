Эррани / Паолини – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября продолжатся матчи 1-го тура парного разряда на групповом этапе на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре Белой группы сойдутся тандемы Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) и Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 19:15 по Киеву.

В Белой группе также выступают тандемы Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА