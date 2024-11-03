Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Эррани / Паолини – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 ноября 2024, 19:20 |
71
0

Эррани / Паолини – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Белой группы на Итоговом турнире WTA 2024

03 ноября 2024, 19:20 |
71
0
Эррани / Паолини – Доулхайд / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

3 ноября продолжатся матчи 1-го тура парного разряда на групповом этапе на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 1-м туре Белой группы сойдутся тандемы Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) и Кэролайн Доулхайд (США) / Дезире Кравчик (США).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 19:15 по Киеву.

В Белой группе также выступают тандемы Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Интриги не было. Гофф переиграла Пегулу на Итоговом турнире WTA 2024
Коко Гофф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мощный камбек. Свентек одолела Крейчикову на старте Итогового турнира WTA
Дезире Кравчик Жасмин Паолини Сара Эррани Кэролайн Доулхайд смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без сенсации. В Париже определен победитель последнего Мастерса в сезоне
Теннис | 03 ноября 2024, 17:45 1
Без сенсации. В Париже определен победитель последнего Мастерса в сезоне
Без сенсации. В Париже определен победитель последнего Мастерса в сезоне

Александр Зверев в двух сетах переиграл Уго Умбера в финальном поединке

Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Бокс | 03 ноября 2024, 08:33 0
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся

«Великий Джордж» выделил Джо Фрейзера

«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
Футбол | 03.11.2024, 07:44
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Футбол | 03.11.2024, 04:52
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
Футбол | 03.11.2024, 17:36
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
«Мои ошибки». Пятов впервые высказался о разводе после 19 лет брака
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
02.11.2024, 03:11 4
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 1
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 7
Футбол
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
Легендарный камбэк? Месси хочет вернуться в Европу. Известно, в какой клуб
02.11.2024, 07:48 17
Футбол
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 19
Футбол
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем