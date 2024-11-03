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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:46
252
0

ВИДЕО. Бущан в шоке. Ингулец отыграл один мяч у Динамо

Сергей Кисленко поразил ворота киевлян на 35-й минуте

03 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:46
252
0
ВИДЕО. Бущан в шоке. Ингулец отыграл один мяч у Динамо

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 35-й минуте Сергей Кисленко отыграл один гол для своего коллектива. Голкипер бело-синих Георгий Бущан не прыгнул за мячом, поскольку попросту не видел момент удара.

❗️ ВИДЕО. Бущан в шоке. Ингулец отыграл один мяч у Динамо

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Сергей Кисленко видео голов и обзор Ингулец Динамо Киев Динамо - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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