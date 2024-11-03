3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 25-й минуте второй мяч в ворота гостей отправил Владислав Кабаев. Ассист на него отдал Александр Караваев. Первым в этой игре отметился Владислав Ванат на 3-й.

❗️ ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Ингульца на 25-й минуте

ГОЛ! 2:0 Кабаев, 25 мин.