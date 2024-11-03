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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 18:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:57
193
0

ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Ингульца на 25-й минуте

Преимущество киевлян в середине первого тайма удвоил Владислав Кабаев

03 ноября 2024, 18:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:57
193
0
ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Ингульца на 25-й минуте
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 25-й минуте второй мяч в ворота гостей отправил Владислав Кабаев. Ассист на него отдал Александр Караваев. Первым в этой игре отметился Владислав Ванат на 3-й.

❗️ ВИДЕО. Динамо забило второй гол в ворота Ингульца на 25-й минуте

ГОЛ! 2:0 Кабаев, 25 мин.

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Владислав Кабаев Александр Караваев Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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