Реал и Ливерпуль интересуются защитником. Его могут купить за 90 млн. евро

«Ливерпуль» и «Реал Мадрид» сразятся за французского защитника «РБ Лейпциг» Кастелло Лукебу, сообщает Fichajes.

По данным источника, немецкий клуб не хочет отпускать своего игрока, но в контракте француза есть пункт об отступлении в размере 90 миллионов евро. Основными претендентами на игрока являются «Реал» и «Ливерпуль», которые попытаются купить игрока летом.

Контракт Лукебы с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукеба провел 7 матчей за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, в которых не провёл результативных действий.