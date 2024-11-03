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  4. Реал и Ливерпуль интересуются защитником. Его могут купить за 90 млн. евро
Англия
03 ноября 2024, 18:37 |
279
0

Реал и Ливерпуль интересуются защитником. Его могут купить за 90 млн. евро

Кастелло Лукеба может оказаться в Ливерпуле или Мадриде.

03 ноября 2024, 18:37 |
279
0
Реал и Ливерпуль интересуются защитником. Его могут купить за 90 млн. евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кастелло Лукеба

«Ливерпуль» и «Реал Мадрид» сразятся за французского защитника «РБ Лейпциг» Кастелло Лукебу, сообщает Fichajes.

По данным источника, немецкий клуб не хочет отпускать своего игрока, но в контракте француза есть пункт об отступлении в размере 90 миллионов евро. Основными претендентами на игрока являются «Реал» и «Ливерпуль», которые попытаются купить игрока летом.

Контракт Лукебы с «РБ Лейпциг» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего центрального защитника в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукеба провел 7 матчей за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, в которых не провёл результативных действий.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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