3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

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Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в игре на 3-й минуте открыл Владислав Ванат. Крутой ассист на форварда бело-синих вырезал Владислав Дубинчак.

❗️ ВИДЕО. Как Ванат открыл счет в матче Динамо – Ингулец уже на 3-й минуте

ГОЛ! 1:0 Ванат, 3 мин.