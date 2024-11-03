ВИДЕО. Как Ванат открыл счет в матче Динамо – Ингулец уже на 3-й минуте
Владислав после крутой передачи Дубинчака вывел киевлян вперед в поединке 12-го тура УПЛ
3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.
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Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Счет в игре на 3-й минуте открыл Владислав Ванат. Крутой ассист на форварда бело-синих вырезал Владислав Дубинчак.
❗️ ВИДЕО. Как Ванат открыл счет в матче Динамо – Ингулец уже на 3-й минуте
ГОЛ! 1:0 Ванат, 3 мин.
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