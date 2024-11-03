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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 18:28 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:29
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ВИДЕО. Как Ванат открыл счет в матче Динамо – Ингулец уже на 3-й минуте

Владислав после крутой передачи Дубинчака вывел киевлян вперед в поединке 12-го тура УПЛ

03 ноября 2024, 18:28 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:29
533
0
ВИДЕО. Как Ванат открыл счет в матче Динамо – Ингулец уже на 3-й минуте
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

3 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо Киев и Ингулец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в игре на 3-й минуте открыл Владислав Ванат. Крутой ассист на форварда бело-синих вырезал Владислав Дубинчак.

❗️ ВИДЕО. Как Ванат открыл счет в матче Динамо – Ингулец уже на 3-й минуте

ГОЛ! 1:0 Ванат, 3 мин.

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Владислав Дубинчак Владислав Ванат видео голов и обзор Ингулец Динамо Киев Динамо - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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